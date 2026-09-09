La Gazzetta dello Sport dedica nella sua edizione odierna anche uno spazio alla rimpatriata tra l'Inter e Denzel Dumfries in quel del Bernabeu di Madrid. Dove i tifosi nerazzurri presenti hanno voluto dedicargli il classico coro, sentito spesso a San Siro, sulle note dei Depeche Mode. Un coro denso di riconoscenza che, si legge sulla rosea, gli ha strappato un sorriso. Il giusto omaggio per un giocatore che ha dato tutto per la causa e che ha lasciato il club dopo cinque anni in un clima di correttezza. Come testimoniato dai tanti abbracci dati e ricevuti dai suoi ex compagni e dirigenti.

In campo, le cose sono andate bene per i blancos anche se l'olandese non ha brillato. "Il momento peggiore, che lo ha fatto arrabbiare tantissimo, è stato il gol di Carlos Augusto", evidenzia la Gazzetta.