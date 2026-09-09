"Sicuramente ci dispiace tantissimo. Abbiamo fatto un'ottima gara, di personalità, di tanto coraggio. Abbiamo avuto il possesso, ci siamo meritati più di quello che è stato il risultato, ma alla fine come dico sempre questa competizione è fatta di dettagli. Con due errori abbiamo perso la partita": così Lautaro Martinez ha riassunto la partita tra Real Madrid e Inter giocata questa sera al Bernabeu. A vincere sono stati i Blancos per 2-1.
Quanto è importante che, come con il Napoli, siate capaci di restare in gara fino alla fine?
"Dall'inizio alla fine. Dall'inizio abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, tutto quello che abbiamo preparato. Poi alla fine, come ho detto prima, usciamo a mani vuote, ma con una consapevolezza del nostro livello, della nostra forza, della squadra che siamo. Come dico sempre bisogna cercare di diminuire gli errori, questa competizione è fatta così".
Questo risultato vi carica in vista di Inter-Udinese?
"Tanto, ogni partita è diversa ma ogni partita è importante per noi. Adesso bisogna recuperare le energie mentali e fisiche per preparare la gara di lunedì, contro una squadra che è molto fisica e che negli ultimi anni ci ha messo in difficoltà. Ora sarà importante recuperare e preparare nel migliore dei modi questa partita".
Alessandro Savoldi
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