Salutato ufficialmente Fabio Grosso nella serata di ieri, la Fiorentina oggi, tramite un comunicato pubblicato alle 15.50, ha comunicato di aver affidato a Paolo Vanoli la guida tecnica della prima squadra. "Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento", si legge nella nota del club gigliato. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 18:47
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.