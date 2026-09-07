Basta un gol di Daniel Maldini al Cagliari per superare l'ostacolo Lecce. Dopo ventinove minuti privi di grandi emozioni, i sardi hanno trovato la rete decisiva un minuto prima della mezz'ora. A metterci la firma è Daniel Maldini, che di testa ha trafitto Falcone facendo impazzire l'Unipol Domus. Il Lecce non è mai riuscito a rendersi pericoloso, se non con una rovesciata di Siebert nel finale, rischiando più volte un passivo più pesante. Il risultato finale però non è cambiato: Cagliari batte Lecce 1-0.