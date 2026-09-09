Tuttosport parla di supponenza per inquadrare la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid. Una supponenza che, secondo i giornalisti del quotidiano torinese, "è figlia della pochezza del nostro calcio', nel quale i nerazzurri fanno quello che vogliono palla al piede. "Gli 'ingiocabili' hanno creduto di esserlo per davvero, mentre nei primi minuti della partita palleggiavano in faccia al Real Madrid", si legge. Questo atteggiamento ha dato vita "agli imbarazzanti errori visti nel primo tempo" che hanno dato strada alla squadra di José Mourinho, prima cinica nel segnare due gol e poi sprecona in ripartenza. Nella ripresa, il copione si è ribaltato, con gli spagnoli supponenti che hanno permesso ai nerazzurri di rientrare in partita. Un'illusione durata fino al triplice fischio che ha decretato la fine di una partita pazza.