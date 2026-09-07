Il Cagliari rialza la testa battendo il Lecce 1-0 grazie a un gol di Daniel Maldini, un gol che scaccia via le nubi che si erano addensate attorno alla squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Hellas Verona, arrivata dopo lo stop in campionato contro l'Inter. "Oggi era una partita importantissima per il campionato che vogliamo fare, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi. Volevamo regalare loro una vittoria, ce l'abbiamo fatta e penso che dobbiamo continuare così", le parole del figlio d'arte a DAZN.