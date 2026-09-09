L'agenda di Dario Baccin, neo direttore sportivo dell'Inter, è già piena. Ieri, il successore di Piero Ausilio ha incontrato l’entourage dell’azzurro di Federico Dimarco per parlare del contratto di quest'ultimo, per il quale il club vanta una clausola di rinnovo annuale unilaterale alle stesse cifre. La preferenza dei dirigenti nerazzurri, però, va in direzione di un nuovo accordo. Nei prossimi giorni, inoltre, sono previsti anche appuntamenti con i rappresentanti di Carlos Augusto e Manuel Akanji, giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2028. Lo riporta il Corriere dello Sport. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 09:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.