L'agenda di Dario Baccin, neo direttore sportivo dell'Inter, è già piena. Ieri, il successore di Piero Ausilio ha incontrato l’entourage dell’azzurro di Federico Dimarco per parlare del contratto di quest'ultimo, per il quale il club vanta una clausola di rinnovo annuale unilaterale alle stesse cifre. La preferenza dei dirigenti nerazzurri, però, va in direzione di un nuovo accordo. Nei prossimi giorni, inoltre, sono previsti anche appuntamenti con i rappresentanti di Carlos Augusto e Manuel Akanji, giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2028. Lo riporta il Corriere dello Sport.