La risposta dell'Atalanta non si è fatta attendere. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club orobico ha voluto rispondere alla Roma in merito al controverso episodio che avrebbe visto l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi scontrarsi verbalmente con il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico.

Il comunicato della squadra bergamasca

"Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate".