Vola sulle ali di Alexander Isak il Liverpool: l'attaccante svedese ha segnato due gol nei primi 10 minuti, regalando ai Reds una vittoria per 2-0 in casa dell'Ipswich Town a Portman Road, regalando così ad Andoni Iraola il suo primo successo alla guida del club. Cody Gakpo ha fornito l'assist per entrambi i gol di Isak, arrivati al sesto e al nono minuto del primo tempo, nella sera in cui Bradley Barcola ha fatto il suo debutto con la squadra biancorossa entrando in campo nel secondo tempo.