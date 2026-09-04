Vola sulle ali di Alexander Isak il Liverpool: l'attaccante svedese ha segnato due gol nei primi 10 minuti, regalando ai Reds una vittoria per 2-0 in casa dell'Ipswich Town a Portman Road, regalando così ad Andoni Iraola il suo primo successo alla guida del club. Cody Gakpo ha fornito l'assist per entrambi i gol di Isak, arrivati al sesto e al nono minuto del primo tempo, nella sera in cui Bradley Barcola ha fatto il suo debutto con la squadra biancorossa entrando in campo nel secondo tempo.

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 23:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.