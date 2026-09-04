José Mourinho, allenatore del Real Madrid, si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta patita alla Cartuja contro il Betis Siviglia, contraddistinta da un finale ad alta tensione per le decisioni dell'arbitro Alejandro Hernandez Hernandez. Il tecnico portoghese preferisce non entrare in polemiche: "Non ho visto le azioni nel dettaglio. Non le ho viste negli spogliatoi, quindi non posso commentarle. Accetto il cartellino giallo. Mi sono alzato perché un giocatore del Betis sembrava morto davanti alla panchina, ho pensato che stesse arrivando un'ambulanza, ma alla fine non è arrivata. La situazione del rigore, il replay, il gol di Carles Espí... non posso dire nulla. C'erano molte persone frustrate in panchina che guardavano le azioni, ma io non le ho viste. Penso che abbia lasciato che il gioco scorresse, cosa che mi piace. Nel primo tempo, non mi è piaciuta la decisione di lasciarli andare senza cartellini mentre avevamo il giallo di Arda Guler. Potrei cambiare idea domani, ma oggi non so perché abbiamo perso. Non posso giustificarlo perché la mia squadra ha giocato molto bene sia collettivamente che individualmente. Meritavamo di vincere, ma meritare non ti fa ottenere punti. Congratulazioni al Betis, che ha giocato per pareggiare ed è stato fortunato".

Una sconfitta difficile da spiegare

Mourinho fatica a darsi una spiegazione per il ko: "La squadra ha giocato una grande partita. A volte si perde e non si sa perché, come spiegarlo. Siamo stati molto dominanti, i nostri difensori centrali sono stati imperiosi, abbiamo controllato tutto. Molto gioco offensivo, molte occasioni da gol. Se finisce in pareggio, saremo frustrati perché abbiamo fatto di più, immaginate come ci sentiremmo con una sconfitta. Se mi chiedete di Espí, ovviamente entra per 10 o 15 minuti e segna un gol fantastico. Non so se fosse fuorigioco, ma è un giocatore molto importante per noi. Non abbiamo ottenuto punti, ma ha fatto bene il suo lavoro e ha un grande potenziale. Migliorerà sempre perché è anche umile, laborioso e desideroso di imparare. Non potrei essere più contento di lui". Infine sui cambi: "Non sono dovuti a insoddisfazione nei confronti della squadra, ma alla necessità di togliere i giocatori ammoniti, e se gioca Diomande, che gioca largo, è meglio schierare Trent Alexander-Arnold piuttosto che Dumfries".