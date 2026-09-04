Lo Stoccarda si riprende alla grande dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì scorso per mano del Bayern Monaco e maltratta il Colonia tra le mure amiche della MHPArena nella seconda giornata della Bundesliga. Finisce 4-1 per i padroni di casa una partita senza storia, aperta al 39esimo dalla rete di Bilal El Khannouss; nella ripresa, gli Schwaben si scatenano e trovano altre reti con Grischa Prömel, Ermedin Demirovic e Josha Vangoman, intervallati dal punto della bandiera del Colonia generato da un'autorete di Roman Hendriks.