Lo Stoccarda si riprende alla grande dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì scorso per mano del Bayern Monaco e maltratta il Colonia tra le mure amiche della MHPArena nella seconda giornata della Bundesliga. Finisce 4-1 per i padroni di casa una partita senza storia, aperta al 39esimo dalla rete di Bilal El Khannouss; nella ripresa, gli Schwaben si scatenano e trovano altre reti con Grischa Prömel, Ermedin Demirovic e Josha Vangoman, intervallati dal punto della bandiera del Colonia generato da un'autorete di Roman Hendriks. 

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 23:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.