In esclusiva per Wettbasis, Felix Magath, leggenda del calcio tedesco, offre la sua visione sulle quattro rappresentanti della Bundesliga in Champions League. Esprimendo qualche dubbio nei confronti delle due avversarie dell'Inter nella League Phase, vale a dire il Borussia Dortmund e lo Stoccarda. A proposito dei gialloneri, Magath non ritiene la squadra di Niko Kovac troppo dipendente dal proprio attaccante Serhou Guirassy ma deve guardare ad altri problemi: "Non credo affatto che il Borussia Dortmund dipenda da un solo giocatore. E non credo proprio che il Borussia Dortmund abbia la qualità necessaria in tutti i reparti. Il Borussia Dortmund avrebbe bisogno di una stagione assolutamente perfetta per tornare al vertice. Ma è proprio questo che rende la situazione estremamente difficile, a causa della costante pressione della Champions League, perché gli errori continuano a insinuarsi".

Parlando invece degli Schwaben, Magath evidenzia il nodo legato ai portieri: "La situazione nel ruolo è stata gestita in modo eccellente negli ultimi anni, il che ha dato grande stabilità alla squadra. Non so bene come il cambio di ruolo influirà sulla situazione. Temo difficoltà di adattamento in difesa, ma in attacco hanno un potenziale enorme".