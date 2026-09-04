Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, non sapeva che la situazione finanziaria del club implicava la necessità di cedere altri giocatori come ad esempio il giapponese Ayase Ueda, finito al Lille, prima di poter effettuare ulteriori investimenti. Ne è venuto a conoscenza solo nelle ultime settimane e lo ha ammesso candidamente in conferenza stampa alla vigilia della gara di Eredivisie contro il NEC Nijmegen: "Non sapevo che la situazione fosse come mi era stata descritta nelle ultime settimane, cioè che avremmo dovuto vendere altre persone per continuare a crescere. Non è un problema, perché il club è la cosa più importante. Se questa è la strada migliore da percorrere, allora dobbiamo percorrerla".

Ciò non significa che Van Bronckhorst consideri questa stagione un anno perso. "Non mi piace l'idea di un anno di transizione. Penso al potenziale. Voglio che superiamo noi stessi e riduciamo il distacco dal PSV. Ma è possibile che ci vorrà più tempo, sì".