Lo Shakhtar Donetsk è un avversario dell'Inter in Champions e ieri si è riscattato in campionato dopo aver perso una settimana fa. I minatori hanno battuto 2-1 in trasferta il Karpaty Lviv, nonostante l'iniziale svantaggio messo a referto da Rusyn. Il pari degli arancioneri è stato segnato da Luca Meirelles, mentre la rete decisiva per la rimonta finale è stata realizzata da Alisson.