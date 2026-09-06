Lo Shakhtar Donetsk è un avversario dell'Inter in Champions e ieri si è riscattato in campionato dopo aver perso una settimana fa. I minatori hanno battuto 2-1 in trasferta il Karpaty Lviv, nonostante l'iniziale svantaggio messo a referto da Rusyn. Il pari degli arancioneri è stato segnato da Luca Meirelles, mentre la rete decisiva per la rimonta finale è stata realizzata da Alisson.

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 22:52
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione