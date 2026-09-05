Novità ai piani alti per il Liverpool. Si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo Richard Hughes. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, dietro a questa decisione ci sarebbe un'offerta ricchissima da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Il comunicato del Liverpool

Ad annunciare la notizia è stato proprio il Liverpool, con un lungo comunicato: "Il Liverpool FC può confermare che Richard Hughes si è dimesso dalla carica di direttore sportivo. Hughes, che si è trasferito ad Anfield dal Bournemouth nel giugno 2024, parte con i migliori auguri di tutta la società dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di cercare una nuova sfida".

Il presidente del Fenway Sports Group, proprietario del club, Mike Gordon ha detto: "Richard si è unito a noi all'inizio di un periodo di cambiamento, assumendosi la responsabilità di guidare la parte operativa sportiva e supervisionando il reclutamento, oltre a fornire anche un valido supporto al nostro staff tecnico. I risultati che abbiamo raggiunto in queste aree durante questo periodo testimoniano il suo contributo. Tuttavia, rispettiamo le scelte di vita di Richard e auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene per la loro prossima avventura".

Hughes ha invece dichiarato: "Innanzitutto, vorrei ribadire ciò che ho detto al mio arrivo: è motivo di grande orgoglio aver avuto l'opportunità di servire questa incredibile e unica società, sarò sempre grato. La mia gratitudine va anche alla proprietà per il supporto e la leadership, allo staff del club a tutti i livelli, che dà così tanto per rendere il Liverpool quello che è, ai giocatori che danno un contributo enorme e ai tifosi che supportano la squadra in gran numero sempre, ovunque si svolgano le partite. Seguirò e sosterrò sempre il club con grande affetto e auguro a tutte le persone coinvolte solo successi per questa stagione e oltre".