Vince il Club Brugge, che aspettando di debuttare nella prossima Champions League nel match contro l'Aston Villa di martedì batte in campionato il Lommel col punteggio di 1-0 e si proietta momentaneamente in vetta alla classifica in compagnia di Charleroi e Gent a quota 12. A decidere l'incontro è stata un'autorete di Timothy Eyoma proprio allo scadere del primo tempo.
Sezione: Eurorivali / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 23:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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