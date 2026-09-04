Vince il Club Brugge, che aspettando di debuttare nella prossima Champions League nel match contro l'Aston Villa di martedì batte in campionato il Lommel col punteggio di 1-0 e si proietta momentaneamente in vetta alla classifica in compagnia di Charleroi e Gent a quota 12. A decidere l'incontro è stata un'autorete di Timothy Eyoma proprio allo scadere del primo tempo.