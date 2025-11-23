Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha fatto tappa a Piacenza prima del derby di Milano, in programma stasera a San Siro. Il motivo? Come riporta Libertà.it, Pupi era al campo 'Bertocchi' per assistere alla partita valida per il campionato Giovanissimi classe 2012 tra i padroni di casa e l'Accademia Inter, squadra cui milita il figlio Tomas.