La situazione relativa a Branimir Mlacic resta più che complicata. Al momento infatti il giovane difensore dell’Hajduk Spalato – come appurato da FcInterNews – è sul taccuino di molti club, con svariati intermediari che lavorano a un suo possibile trasferimento. La posizione dell’Inter è piuttosto chiara. Il giocatore vale i 5-6 milioni richiesti, con il ragazzo che inizialmente potrebbe restare in Croazia, per poi comunque andare a rinforzare l’Under 23, ipotesi che al momento non scalda più di tanto il diciottenne, né suo padre, che al momento continua ad ascoltare tutte le proposte in arrivo per il figlio.
Attenzione al Como, Cesc Fabregas infatti garantirebbe a Mlacic un posto nella rosa di una squadra di Serie A, con la possibilità, qualora ce ne fossero le condizioni, di farlo giocare non appena pronto. Più defilato, per il momento l’Olympique Marsiglia, che non ha ancora avanzato proposte formali, ma segue l’evoluzione della vicenda. Attenzione poi alla Spagna. Qui Goran Vučević, il ds dell’Hajduk, ma soprattutto Ivan Rakitic (sì, quel Rakitic), oggi direttore tecnico del club, hanno per ovvie ragioni grandi contatti. Da qui il relazionarsi con il Barcellona (e non solo), con la speranza di far lievitare il prezzo, tanto che in Catalogna si parla già di possibile futuro affare da 8 milioni di euro.
Insomma, la matassa Mlacic deve ancora essere sbrogliata, con l’Inter che comunque continua ad apprezzare le qualità del ragazzo.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 13:53 Parma, bilancio favorevole con l'Inter al Tardini. Ma la vittoria dei ducali manca dal 2014
- 13:39 Santos, riecco Gabigol: "Neymar mio idolo e amico, vogliamo aiutarlo per la Coppa del Mondo"
- 13:25 Parma, Cuesta: "Inter, con Chivu vedo un'evoluzione. Se firmo per il pari? Conoscete la risposta"
- 13:11 Inter, Lautaro Player of the Month di dicembre: il Toro incoronato anche dai tifosi
- 12:57 I bookies votano ThuLa: contro il Parma saranno ancora Thuram e Lautaro i marcatori
- 12:42 Sky o DAZN? Ecco dove vedere Parma-Inter in tv
- 12:28 Inter e Milan su Gila, l'agente dribbla: "Ha un anno e mezzo di contratto. Il suo futuro è la prossima partita"
- 12:14 Bologna, Castro: "Confrontarsi con difensori di questo livello è uno stimolo importante"
- 11:59 Martorelli: "Inter, Cancelo l'unico che poteva sostituire Dumfries. No a una seconda scelta, ora Palestra a giugno"
- 11:44 TS - Torino, Asllani sul mercato: cooperazione con l'Inter per trovargli una sistemazione fino a giugno
- 11:30 Ambrosini: "Scudetto? Dico Inter per un aspetto e Napoli per un altro. Gennaio già importante perché..."
- 11:16 TS - Inter, sfuma Cancelo: (per ora) i nerazzurri non prendono in considerazione altre piste di mercato
- 11:02 TS - Muharemovic piace all'Inter: prezzo 30 milioni di euro. E la Juve osserva con attenzione
- 10:48 Pazzini: "Roma-Samp del 2010? Ho quasi provato a non giocarla. All'Inter esperienza clamorosa: capii che..."
- 10:34 TS - Inter-Mlacic, la trattativa con l’Hajduk Spalato sembra ben indirizzata: il piano nerazzurro
- 10:20 CdS - Inter, l'investimento a destra sarà Palestra in estate. Luis Henrique? Il nodo non è più il rendimento
- 10:07 TS - Frattesi-Galatasaray, l'Inter ha detto no a Gabriel Sara. E la Juve non molla
- 09:52 CdS - Parma-Inter, Diouf migliora ma potrebbe non farcela: il punto verso il Tardini
- 09:38 CdS - Lautaro al Tardini per avvicinare un altro record: Julio Cruz nel mirino
- 09:24 GdS - Parma-Inter, tre cambi già decisi dal 1'. Occasione per "Pepo"? Sì, ma non al Tardini
- 09:10 Boninsegna: "Che coppia avrei fatto con Lautaro. Gol con l'Inter? Spero mi superi in fretta, ma c'è una differenza"
- 08:56 Altobelli: "Lautaro può arrivare a Meazza. E non è ancora nel suo momento migliore: ecco dove può crescere"
- 08:42 GdS - Lautaro senza più limiti: mai così indispensabile. Problema al dito? Ecco cosa risulta
- 08:28 GdS - Frattesi-Galatasaray, l'Inter vuole garanzie sui 35 milioni: il punto
- 08:14 GdS - No Cancelo, no innesti: l'Inter resta con Darmian e Diouf a destra. A meno che...
- 08:00 Sky - Giovane via a gennaio per un'offerta attorno ai 15 mln di euro. Tre club italiani sul brasiliano
- 00:00 Dal Napoli al Napoli: l'Inter è cambiata e ha fame. Ora nella calza della Befana il colpo di grazia
- 23:51 Perinetti: "Chivu si è integrato benissimo all'Inter. Loro e il Napoli le più accreditate per lo Scudetto"
- 23:36 Moretto: "Dodô possibile idea di mercato per l'Inter. Per ora nessun contatto, la Fiorentina..."
- 23:23 Aldo Serena: "Lautaro, la svolta dopo l'addio di Lukaku. Ha subito anche critiche feroci, ma non ha mai reagito"
- 23:20 Sky - Inter, sfumato Cancelo: non c'è ancora un nome alternativo. Frattesi-Galatasaray, trattativa in corso: il punto
- 23:09 Ventola: "Frattesi deve andare via. Zielinski? Inzaghi aveva un difetto, Chivu è un manager meritocratico"
- 22:54 Cassano elogia Zielinski: "Qualità eccelsa, è un De Bruyne meno forte". Poi rinnova il consiglio a Frattesi
- 22:39 Adani: "Zielinski è tornato ai massimi livelli. Frattesi ha dato tanto all'Inter, ma oggi quanto spazio meriterebbe?"
- 22:25 Novara, Dossena: "L'Inter U23 ha gente che presto giocherà in Serie A. Il bicchiere è mezzo pieno"
- 22:10 MD - Cancelo-Barcellona, principio d'accordo con l'Al-Hilal: i catalani pagheranno 5 mln di euro di stipendio
- 21:56 Borussia Dortmund-Inter, mercoledì 7 gennaio parte la fase di vendita dei biglietti: tutte le informazioni
- 21:42 Inter-Bologna, dominio nerazzurro a San Siro: 2.83 di Expected Goals e 9 grandi occasioni
- 21:28 fcinMlacic, l'Inter ha concorrenza. Tre club pronti a farsi avanti. E l'Hajduk Spalato mira all'asta
- 21:14 Lavelli e l'esordio in Serie A: "Emozioni infinite e tanta voglia di migliorarmi ancora". Arriva il commento di Thuram
- 21:00 Giudice sportivo, coro insultante a Guida: multata l'Inter. Terza sanzione per Bastoni, Barella e Calhanoglu
- 20:45 Inter Women, partito il ritiro di Malta. Domani sera sfida contro la squadra locale dell'Hibernians
- 20:30 Italiano, fatale la quarta: il tecnico al primo ko "bolognese" contro l'Inter
- 20:15 Zielinski e il marchio di fabbrica, 15esimo gol da fuori area in Serie A. Doppio record condiviso con Calhanoglu
- 20:00 Il Galatasaray insiste per Frattesi, nuovi contatti: la situazione. E in caso di addio l'Inter...
- 19:45 Bologna, Italiano recrimina: "Abbiamo fatto troppo poco sotto ogni punto di vista. E l'Inter ne ha approfittato"
- 19:29 Moratti: "Scudetto, corsa a tre fino alla fine. Chivu molto bravo, Conte è un fenomeno e Allegri ha esperienza"
- 19:20 Cancelo, niente Inter: Barcellona e Al-Hilal pronti a chiudere l'affare. Decisiva la volontà del giocatore
- 19:14 La bacheca di Lautaro straripa di premi. Tocca a Nina trovare spazio per la nuova statuetta di Player of the Match
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER SHOW, ora SUBITO il PARMA: le ULTIME. Addio CANCELO? MOSSA del BARCELLONA. E FRATTESI...
- 18:55 Chiesa bis, la Juventus ci prova con il prestito: sondaggio con l'entourage. La posizione del Liverpool
- 18:42 Moretto: "Mlacic-Inter, previsti nuovi contatti. Il club nerazzurro è quello che ci sta provando con più forza"
- 18:27 Cancelo, prima offerta del Barcellona. In caso di affare fatto, l'Inter bloccherebbe la cessione di De Vrij o Acerbi all'Al-Hilal
- 18:13 Lautaro sempre di più nella storia dell'Inter. In doppia cifra da 7 stagioni e a segno da 5 partite di fila: tutti numeri
- 18:00 Romano: "Cancelo si allontana dall’Inter: il Barcellona fa la prima offerta all’Al Hilal. Si attende l’accordo"
- 17:44 Serie A, 6,5 mln di spettatori tv per il 18esimo turno: Inter-Bologna la partita più vista
- 17:30 Qui Parma - Idea turnover ampio per Cuesta. Che valuta una novità tattica
- 17:15 Viviano: "Cancelo-Inter? Tra lui e Dumfries ci sono 2-3 categorie di differenza"
- 17:01 Sorrentino: "Un altro come Lautaro in Serie A non c'è. Zielinski? L'ho affrontato e vi dico che..."
- 16:48 Colombo ritrova l'Inter: nelle ultime due partite da lui dirette sono arrivate altrettante sconfitte
- 16:35 Angolo Tattico di Inter-Bologna - Nerazzurri con il doppio play, l’aggressività dei centrali rossoblù: le chiavi
- 16:20 Dalla Germania - Cancelo-Barcellona, improbabile. L'Inter intanto alza il pressing e vuole chiudere subito
- 16:06 Dalla paura alla gioia, da Chivu a Chivu: Matteo Lavelli si prende il suo sogno e la ribalta di San Siro
- 15:52 Capello: "Italia senza Mondiali? Il problema è che il sistema di allenamento qui è fallito"
- 15:39 Quote Scudetto, poche variazioni: l'Inter rimane a 1,80 e stacca Napoli e Milan. Rallenta la Juve
- 15:26 UFFICIALE - Lazio, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham: "Sfida importante per me"
- 15:12 Pagliuca: "L'Inter aveva il dente avvelenato, il risultato forse era scritto. Manca ancora cattiveria"
- 14:59 Napoli, Conte tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo per Neres, ma non ci sono lesioni
- 14:50 Moratti, veleno su Inzaghi: "Una cattiva imitazione di Mourinho. Chivu scelta coraggiosa e intelligente"
- 14:44 Capello avvelenato: "Gli arbitri? Una mafia. In Italia con Calciopoli abbiamo agito, in Spagna no"