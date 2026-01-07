Domani sera, nel posticipo di Serie A che vedrà contro Milan e Genoa, gli occhi dei dirigenti rossoneri saranno puntati anche su Brooke Norton-Cuffy. "Il laterale inglese, classe 2004, sfiderà verosimilmente il giovane Bartesaghi in un duello a tutta fascia che promette scintille. Un bel test per entrambi, ma soprattutto per il genoano, che in questa prima parte di stagione ha attirato l’interesse di diverse squadre in Serie A. Tra queste, anche il Milan", scrive La Gazzetta dello Sport.

Per l'inglese, accostato anche all'Inter, alla Juventus e ad alcuni club di Premier League, servirà un investimento compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro.