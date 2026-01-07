È arrivato a Buenos Aires Valentin Carboni. L'attaccante di scuola Inter è giunto nella mattinata locale all'aeroporto di Ezeiza e dopo aver sostenuto le rituali visite mediche firmerà molto probabilmente già in giornata il suo contratto e ufficializzerà l'intesa col Racing Avellaneda per poi recarsi a Ciudad del Este per il primo allenamento. Il centrocampista è stato accolto calorosamente dai tifosi, che gli hanno dato il benvenuto nel club, sperando che non ci siano difficoltà proprio sulla retta d'arrivo con il suo ingaggio. Arriva in prestito dall'Inter senza diritto di riscatto o compenso, coi nerazzurri che copriranno il suo stipendio e firmerà un contratto annuale.
Carboni ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni prima di firmare per l'Academia subito dopo la fine degli esami: "Sono molto felice e molto grato. Il presidente del Racing, dell'Inter e il mio agente hanno fatto di tutto per permettermi di essere qui oggi. La scelta del Racing? Ho seguito il cuore. Quando mi è stata comunicata la possibilità di giocare per un grande club come il Racing, non ho esitato e ho colto l'occasione. Non vedo l'ora di far parte della squadra. Sono qui per trovare continuità, per giocare, per accumulare minuti e per divertirmi. Voglio iniziare e dare il massimo". Cruciale il ruolo avuto da Diego Milito nella conclusione della trattative: "La conversazione che ho avuto con lui ha sicuramente influenzato la mia decisione; non mi aspettavo che mi chiamasse, ed è stato allora che ho iniziato a rendermi conto della situazione e di questa grande opportunità che avevo. Sono molto felice".
Tra i suoi mentori, ovviamente, anche Lautaro Martinez: "Gli ho chiesto delle cose e mi ha detto di andare subito, che è un grande club e che mi avrebbe dato il suo pieno supporto per qualsiasi cosa avessi avuto bisogno". Infine, ha sottolineato il suo contributo alla squadra di Gustavo Costas: "Calcisticamente, posso offrire creatività, un po' di talento offensivo, passaggi filtranti e gol. Sono disponibile per qualsiasi cosa l'allenatore mi chieda "
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
