L'Inter scende oggi in campo, trasferta insidiosa per Chivu che torna a Parma da ex. La probabile formazione e le ultimissime. Spazio anche al calciomercato con tutti gli aggiornamenti.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print