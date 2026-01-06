Serata horror per il gioiellino del Sassuolo entrato nel mirino di vari club tra cui l’Inter, Muharemovic. Il bosniaco fa autogol al 16esimo minuto e spiana la strada alla Juventus che, dopo il gol del vantaggio propiziato dal difensore, raddoppia al 62esimo con Miretti su assist di David. Il canadese, nell'occhio del ciclone dopo il rigore sbagliato col Lecce, decide che questa è la serata del rilancio e non si accontenta dell’assist al compagno col 21 sulle spalle e dopo un solo giro d’orologio va in rete, mettendo sullo 0-3 il tabellino. Risultato che non cambia nei minuti successivi e consegna ai bianconeri i tre punti che valgono il sorpasso sulla Roma (a pari punti ma indietro per differenza reti) e il momentaneo quarto posto.