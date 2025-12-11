Visita speciale per l'Inter che nella giornata di oggi, come vuole la tradizione che va avanti ormai da diversi anni, ha ricevuto il Calendario Pirelli 2026 e accolto Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente esecutivo Pirelli.

"Affermatosi negli anni come un vero e proprio fenomeno culturale, per l'anno 2026 il Calendario firmato Solve Sundsbo celebra la potenza e la bellezza degli elementi naturali - viene spiegato nella nota del club nerazzurro -. Terra, acqua, fuoco, vento, etere, cielo, fiori e natura diventano protagonisti di un racconto visivo che indaga il legame profondo tra mondo naturale, emozione e identità".