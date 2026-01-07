"Il ritorno di Chivu al Tardini? Noi vogliamo salire in classifica, fare ciò di cui siamo capaci, provando a migliorare". Questa la battuta flash di Jacob Ondrejka, a Sky Sport, a un'ora dal fischio d'inizio di Parma-Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 19:44
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
