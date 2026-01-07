Gol e infortunio per Artem Dovbyk, protagonista in positivo e in negativo nella vittoriosa trasferta della Roma in quel di Lecce. L'attaccante ucraino si è sottoposto oggi ad accertamenti dopo il problema fisico accusato al Via del Mare: gli esami strumentali parlano di "lesione di primo grado alla coscia sinistra", con uno stop di almeno due settimane.