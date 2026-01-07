Tra gli allenatori cercati dal Manchester United per sostituire l'esonerato Amorim c'era anche Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport il club avrebbe sondato l'ex interista come possiible nuovo manager, ma il tencico piacentino ha preferito restare all'Al-Hilal, dove è attualmente primo in classifica in campionato e anche nel girone di Champions League asiatica.
Il contratto messo sul piatto sarebbe stato da 15 milioni di sterline a stagione per un contratto pluriennale, ma oggi Inzaghi è convinto di voler continuare con l'Al-Hilal, dove peraltro percepisce un biennale da 50 milioni di euro complessivi.
Sezione: Rassegna / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
