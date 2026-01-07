Contro il Bologna, match vinto per 3-1 dall'Inter, due gol su tre sono arrivati da sviluppo di calcio d'angolo: Lautaro sul corner di Calhanoglu e Thuram su quello di Dimarco. Con le due reti in questione l'Inter sale a nove reti segnati da calcio d'angolo in Serie A. Solo Arsenal con 11 e Tottenham con 10 hanno fatto meglio dalla bandierina.

