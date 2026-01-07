Tante voci ma ancora nessuna mossa concreta per Davide Frattesi, non convocato da Chivu per la trasferta di Parma a causa di un leggero affaticamento all'adduttore e continuamente al centro delle voci di mercato già per la sessione di gennaio. Il centrocampista potrebbe lasciare l'Inter in queste prime settimane del 2026, con la Turchia che si è iscritta tra le possibili destinazioni e il Galatasaray interessato al suo ingaggio.

Come informa Sky Sport, però, nonostante le continue indiscrezioni (almeno fino a questo momento) sui tavoli di Viale della Liberazione non sono ancora arrivate delle offerte per il giocatore. L'Inter resta in attesa: le valutazioni verranno fatte solo in caso di proposte ufficiali.