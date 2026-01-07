Niente Cancelo, a Chivu resta Luis Henrique. Anche perché si è fermato Diouf per affaticamento muscolare e Darmian non è ancora disponibile, out ormai da metà ottobre.

Il tecnico romeno ha ottenuto qualche buona risposta dall'ex OM. "La continuità raggiunta è figlia anche del rendimento garantito dal ragazzo, non soltanto di contingenze, che pur hanno avuto un peso - si legge sul Corsport -. Col passare delle settimane, però, Luis Henrique ha iniziato ad avvertire realmente la fiducia del suo allenatore e del resto dei compagni: questo il fattore che lo ha aiutato tantissimo a togliersi di dosso l’eccessiva timidezza delle prime apparizioni. Non è ancora riuscito a sfoggiare l’intero repertorio di giocate e guizzi dalla metà campo in avanti, l’aspetto per il quale l’Inter lo aveva puntato con determinazione, ma si è messo comunque nella condizione di dare una mano importante nella catena di destra. Diverso per caratteristiche da Dimarco, ancor di più da Dumfries, ha lavorato tanto nei mesi ad Appiano Gentile per essere in grado prima di tutto di rispondere alle richieste tattiche del suo nuovo allenatore".

Insomma, l'Inter non pende più solo a sinistra. "Al brasiliano manca ancora evidentemente uno step, ma nell’Inter c’è la convinzione che possa aggredirlo nel giro di poche settimane. Perciò non c’è preoccupazione davanti alla possibilità svanita di riportare Cancelo a Milano. Sarebbe stata una grande opportunità. Magari se ne presenteranno altre da qui in avanti, ma saranno valutate tutte con la giusta attenzione. Non è escluso nemmeno che si resti così: un eventuale investimento sarà fatto solo a determinate condizioni", spiega il CdS.