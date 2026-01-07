"Come si ferma l'Inter? Giocando molto bene quando saremo in attacco. Servirà organizzazione per non prendere le ripartenze, difendere da squadra. Dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi". Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ribadisce a Sky Sport il concetto già espresso ieri in conferenza a pochi minuti dal match del Tardini.

Difesa a 4, nonostante la tentazione di giocare a 3.

"Ho avuto la tentazione di fare quello che sento che fosse giusto fare, ovvero dare continuità. Voglio che la squadra cresca, dobbiamo affrontare l'Inter con umiltà, sapendo che dovremo gestire i momenti negativi. Quando avremo le nostre occasioni, dovremo sfruttarle".

Che partita si aspetta da Pellegrino contro Akanji?

"Come al solito, mi aspetto che giochi di squadra in tutte e due le fasi, che possa fare sponde e far male anche sottoporta".