I venti giorni di appannamento del Bologna non possono giustificare le critiche che qualcuno ha mosso nei confronti di Vincenzo Italiano, secondo Marco Di Vaio: "Non sono giuste, dire che non sono d'accordo con le critiche è poco - le parole del dirigente rossoblu a Sky Sport -. Questa è la difficoltà di giocare ogni tre giorni, il risultato diventa fondamentale e noi, dopo la vittoria di Vigo, non ne abbiamo ottenuti per vari motivi. Abbiamo fatto una finale di Supercoppa, una finale storica per il club dopo aver battuto l'Inter, la squadra più in forma in Italia assieme al Napoli con cui abbiamo perso. Il calendario è una difficoltà, dobbiamo accettare le critiche, ma noi sappiamo che Italiano ha le qualità per dimostrare quanto vale".