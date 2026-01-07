Archiviato il successo sul Bologna, l'Inter torna in campo sul campo del Parma, altro avversario che non procura bei ricordi ai nerazzurri in relazione alla passata stagione. E allora Chivu, grande ex di giornata, spera di rimediare anche a questo aspetto, incassando ulteriori tre punti pesanti per la corsa al tricolore.

QUI PARMA – I ducali sono reduci da due risultati utili consecutivi: pari col Sassuolo e vittoria con la Fiorentina. Il tecnico Cuesta, inoltre, recupera gran parte degli effettivi dopo un lungo periodo di apnea: restano ai box solo Suzuki, Frigan e Ndiaye. Non si esclude il ricorso a una difesa a cinque, con Delprato braccetto e Britschgi a destra. Da capire, nel caso, il partner di Pellegrino: in lizza Sørensen, Ondrejka e Oristanio. Dubbio Benedyczak.

QUI INTER – Chivu recupera Bonny, anche lui grande ex del Tardini, ma la lista degli indisponibili si allunga perché Diouf non viene rischiato e resta fuori anche Frattesi (affaticamento muscolare, ma potrebbero aver pesato anche le voci di mercato). Prevedibile qualche cambio rispetto al match di domenica scorsa: Acerbi si candida per riprendersi una maglia al centro della difesa (ballottaggio Akanji-Bisseck), così come Mkhitaryan dovrebbe ritrovare posto in mediana (l'armeno è favorito su Sucic). In attacco, invece, Esposito potrebbe far tirare il fiato a Thuram o Lautaro. E non si escludono altri avvicendamenti. Sempre out i lungodegenti Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (5-4-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Sørensen, Pellegrino.

Panchina: Guaita, Rinaldi, Troilo, Løvik, Ordoñez, Hernani, Cremaschi, Almqvist, Ondrejka, Cardinali, Oristanio, Cutrone, Djuric.

Allenatore: Cuesta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Benedyczak.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Cinquegrano, Dimarco, Cocchi, Zielinski, Sucic, Kamaté, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Diouf, Darmian, Frattesi.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Vecchi e Palermo.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

Var: La Penna.

Avar: Camplone.

