Il nome di Kristjan Asllani è regolarmente presente nella lista dei convocati del Torino per la partita di campionato contro l'Udinese. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile interruzione anticipata del prestito del centrocampista albanese ai granata dall'Inter, ma per ora il mercato può aspettare. Vedremo se questa sera l'ex Empoli si accomoderà di nuovo in panchina o se verrà lanciato nell'undici titolare. 

Sezione: Focus / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 16:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
