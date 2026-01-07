La situazione di Davide Frattesi continua a rimanere calda per la finestra di mercato invernale. Il centrocampista, non convocato per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento all'adduttore, resta uno dei possibili partenti dell'Inter nelle prossime settimane di gennaio: sull'ex Sassuolo resta forte l'interesse del Galatasaray, ma secondo la redazione di SportMediaset "la Juventus non è da tagliare fuori" fino all'eventuale chiusura dell'affare con i turchi. 

Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 13:57
Autore: Stefano Bertocchi
