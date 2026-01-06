Una delle conseguenze del mancato arrivo di Cancelo all'Inter è che non si muoveranno più De Vrij e Acerbi, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Il giocatore portoghese ha scelto il Barcellona e i nerazzurri, dal canto loro, hanno scelto per ora di non affondare su nessun altro.

Al momento non si vedono infatti profili altrettanto pronti, come sarebbe stato proprio Cancelo. L'investimento verrà fatto probabilmente la prossima estate e secondo il quotidiano sarà quello per Palestra, oggi in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta.

Ci si affiderà quindi a Luis Henrique, per il quale il nodo diventa ora non solo il rendimento, ma la tenuta fisica. E' alla nona partita consecutiva da titolare e domenica lo aspetta la decima col Napoli. Darmian sta per tornare ma è fermo da quasi tre mesi e nel frattempo su quella fascia si sono adattati Diouf e Carlos Augusto.