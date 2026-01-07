Frattesi salta il Parma per un leggero affaticamento agli adduttori. C'entra anche il mercato? Come riferisce il Corsport, è stato il diretto interessato a comunicare di non sentirsi al meglio. "Non dovrebbe essere di nulla di grave ed è stato adottato lo stesso trattamento riservato a Diouf, out con il Bologna e ieri rimasto anche lui a Milano per tornare pienamente a disposizione con il Napoli. È chiaro però che la situazione resta di Frattesi resta legata anche al mercato - si legge -. L’interesse del Galatasaray esiste, ma non si è ancora concretizzato in un’offerta. Solo ipotesi sulle modalità dell’operazione, ovvero un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30".

L'Inter non ha chiuso la porta al trasferimento, esattamente come Frattesi considerando un ingaggio di quasi 5 milioni. Ma la storia è ancora tutta da scrivere.