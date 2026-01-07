"Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro prestiti a gennaio". Con queste parole pronunciate in conferenza stampa, Pep Guardiola ha confermato la strategia sul mercato per quel che riguarda il Manchester City. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del nuovo impegno di Premier League.

Il difensore svizzero è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto l'estate scorsa all'Inter e, se non ci saranno clamorose sorprese, verrà trattenuto in via definitiva a Milano dai nerazzurri.