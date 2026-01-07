È Henrikh Mkhitaryan il giocatore dell'Inter che si presenta davanti alle telecamere di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Parma: "L'anno scorso nel secondo tempo abbiamo mollato e siamo stati punti, stasera sarà un po' diverso. Dobbiamo giocare tutti i 90' con concentrazione per portare a casa questi tre punti".