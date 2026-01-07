Un nome e a quanto pare un destino in comune per questa stagione: Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri sono pronti a lasciare insieme la Juve Stabia per trasferirsi entrambi a Bari. L'emittente locale RadioBari dà l'accordo per imminente: l'accordo con l'Inter, titolare del cartellino dei due giocatori, è già stato raggiunto. I due dovrebbero arrivare in Puglia già domani o al massimo venerdì.