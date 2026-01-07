Anche il Corriere dello Sport prevede qualche novità di formazione in casa Inter per stasera a Parma, considerando anche l’impegno con il Napoli a San Siro in programma domenica sera. Esposito più di Bonny per affiancare Lautaro in attacco e far tirare il fiato a Thuram, mentre a centrocampo Mkhitaryan dovrebbe avere una chance, così come Acerbi e Carlos Augusto in difesa. Out ancora Darmian e Diouf, oltre a Frattesi. 

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 09:10 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print