Anche il Corriere dello Sport prevede qualche novità di formazione in casa Inter per stasera a Parma, considerando anche l’impegno con il Napoli a San Siro in programma domenica sera. Esposito più di Bonny per affiancare Lautaro in attacco e far tirare il fiato a Thuram, mentre a centrocampo Mkhitaryan dovrebbe avere una chance, così come Acerbi e Carlos Augusto in difesa. Out ancora Darmian e Diouf, oltre a Frattesi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.