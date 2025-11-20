Lunedì scorso, il sipario del Teatro Colón di Buenos Aires si è alzato per accogliere sul palco Andrea Bocelli, tenore di fama mondiale. Tra gli spettatori c'era anche Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, che dopo lo spettacolo ha incontrato il maestro omaggiandolo con una maglia del Racing Avellaneda: "Grazie, maestro Andrea Bocelli, per la notte indimenticabile che abbiamo trascorso al Teatro Colón. È stato un piacere esserci ritrovati. Ti aspettiamo quando vuoi al Cilindro!", ha scritto su Instagram il Principe pubblicando le foto che lo ritraggono con Bocelli.