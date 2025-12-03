Minuto 79 di Inter-Venezia: arriva il momento di lasciare il campo per Pio Esposito, autore del gol del 2-0, il suo primo a San Siro con la maglia dell'Inter, e più in generale di un'altra prova di ottimo livello. Dopo essere stato rimpiazzato da Matteo Spinaccè, il bomber di Castellammare di Stabia è stato accolto da tutta la panchina nerazzurra con un gesto che più inequivocabile non si può: tutti i 'senatori', da Yann Sommer ad Alessandro Bastoni fino a Nicolò Barella, hanno mostrato i bicipiti emulando quella che è la sua esultanza tipica.

Un gesto, questo, che sottolinea non solo l'unità di tutto il gruppo nerazzurro, ma anche la totale benevolenza nei confronti del ragazzo, ormai diventato il beniamino di tutto l'ambiente.