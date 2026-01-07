Tardini verso il sold out. A renderlo noto è la Gazzetta di Parma che in vista del match di stasera tra i ducali e l'Inter parla di gara che va oltre le aspettative. A dispetto delle temperature molto rigide, che dovrebbero precipitare sotto lo zero termico già nel tardo pomeriggio, la casa del Parma va verso il riempimento totale. Gli spettatori previsti sono già più di 21500, settore ospiti compreso che ha registrato il tutto esaurito con i 3500 i biglietti venduti.

Le previsioni fanno pensare ad un dato che potrebbe avvicinarsi di parecchio al record stagionale del crociati, risalente allo scorso 8 novembre nel match con il Milan quando si registrarono oltre 22mila presenze.