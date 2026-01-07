L'Inter Primavera elimina la Sampdoria agli ottavi di Coppa Italia e va ai quarti. Non è mancato il brivido per i nerazzurri che, andati avanti di due gol, si sono fatti rimontare nella ripresa. Nel primo tempo la squadra di Carbone sembrava in controllo della situazione, avanti grazie a Kukulis e La Torre, salvo poi complicarsi le cose a causa di un'ingenuità di Peletti, che ha regalato il 2-1. Nel finale il gol di Mezzotero, doppietta, ha riacceso le speranze ospiti, regalando un brivido all'Inter sul 2-2. Dal dischetto nove rigori perfetti, poi l'errore di Cinti ha consegnato il passaggio del turno ai nerazzurri.

------------------------------

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 2-2

Marcatori: Kukulis (2'), La Torre (43'), Mezzotero (55'), Mezzotero (90'+3)

INTER (4-3-3): Pentima; Della Mora, Mackiewicz, Nenna (dal 33' Peletti), Conti (dall'86' Ballo); Cerpelletti (dal 59' Venturini), La Torre, Putsen (dall'86 Zarate); El Mahboubi (dal 59' Mosconi), Kukulis, Mancuso.

A disposizione: Farronato, Marello, Pinotti, Virtuani, Vukoje, Breda.

Allenatore: Benito Carbone.

Ammonito: Kukulis (20'), Della Mora (72'), Mackiewicz (90'+3)

SAMPDORIA (3-5-2): Krastev; Diop (dal 46' Boni), Cernic (dal 78' Cinti), D'Amore; Cecchi, Lelli, Casalino, Amarandei (dal 65' Piazza), Valenza (dal 57' Papasergio); Ferrara (dal 57' Pistone), Mezzotero.

A disposizione: Del Monte, Semino, Fruscione, Rosciglioni, Mirto.

Allenatore: Francesco Pedone.

Ammonito: Diop (23'), Cecchi (71')

Arbitro: Vailati (sez. di Crema)

Assistenti: Brunetti, Colazzo

---------------------------------

RIVIVI IL LIVE

17.05 - SBAGLIA CINTI! FINISCE COSI'! Inter batte Sampdoria 7-6.

17.05 - Mancuso disorienta Krastev e fa 7-6. Ora la Samp deve segnare per prolungare la gara.

17.04 - E anche Piazza non sbaglia, 6-6. Anche lui spiazza il portiere.

17.03 - Mancino incrociato rasoterra per Mosconi: scelta vincente e 6-5.

17.02 - Papasergio spiazza Pentima, 5-5. Tutto in equilibrio, ancora due rigori per parte.

17.02 - Kukulis risponde. Rincorsa lenta e molto arcuata, ma il lettone non sbaglia: 5-4.

17.01 - Casalino fa 4-4 dopo due rigori per parte. Anche lui apre il piattone.

17.00 - Zarate non trema, 4-3. Rincorsa spezzata e palla in buca d'angolo.

17.00 - Cecchi apre il piattone e fa 3-3. Grandissima realizzazione, che batte Pentima, nonostante avesse intuito la direzione.

16.59 - Gol di Venturini, 3-2. Piattone e palla in rete

16.57 - Inizia l'Inter.

16.52 - Fischia due volte Vailati: saranno i rigori a decidere il passaggio del turno.

IL GOL - Punizione dalla trequarti destra su cui Mezzotero decolla e mette in porta. La difesa dell'Inter non è riuscita a ostacolare il giocatore avversario che ha preso il tempo mettendo in porta.

90'+3 - Gol della Sampdoria. Mezzotero fa doppietta, gol di testa sulla punizione causata da Mackiewicz e 2-2. Calci di rigore.

90'+2 - Giallo ben speso da Mackiewicz per fermare la ripartenza doriana.

90' - Tre di recupero.

86' - Ultimi cambi anche per Carbone: dentro Zarate e Ballo per Putsen e Conti.

85' - Errore in disimpegno di Pentima, che poi rimedia bloccando la conclusione di Pistone.

78' - Cambio offensivo per Pedone, che manda in campo un attaccante, Cinti, per un difensore, Cernic. Ultima sostituzione per gli ospiti.

77' - Tiro a giro pericoloso di Mancuso: palla alta sopra la traversa. Era una buona soluzione quella cercata da Mancuso, diventato capitano dopo l'uscita di Cerpelletti.

76' - Colpo di testa di Mackiewicz su corner: blocca in tuffo Krastev. La Samp comunque ha preso un po' di coraggio dopo averla riperta.

72' - Ammonito anche Della Mora per un fallo su Lelli.

71' - Ammonito Cecchi per una trattenuta su Conti.

65' - Cambio Samp: dentro Piazza per Amarandei.

59' - Anche Carbone mette mano alla squadra: fuori Cerpelletti ed El Mahboubi, dentro Venturini e Mosconi. Intanto Peletti va a fare il terzino sinistro, Conti passa a destra e Della Mora fa il centrale.

57' - Cambi per la Samp: escono Ferrara e Valenza, dentro Papasergio e Pistone.

IL GOL - Clamorosa ingenuità di Peletti, che corre davanti alla porta palla al piede, nel cuore dell'area piccola, in orizzontale. Mezzotero entra in scivolata e fa 2-1.

55' - Gol della Sampdoria. Follia di Peletti, 2-1 gol di Mezzotero.

51' - Colpo di testa pericoloso di Kukulis: palla a lato, bel cross di El Mahboubi.

16.05 - Via alla ripresa!

16.04 - Cambio per la Sampdoria: esce Diop per Boni.

15.50 - Buon primo tempo dell'Inter, che sblocca subito la partita e poi gestisce il vantaggio. La squadra di Carbone ha concesso pochissimo ai blucerchiati. Più di una volta i nerazzurri avrebbero potuto fare meglio negli ultimi metri, ma il doppio vantaggio rende giustizia alla superiorità nerazzurro. Da segnalare ottima prova di Della Mora, decisamente tra i più ispirati.

15.49 - Fischia due volte Vailati, intervallo: 2-0 per l'Inter a metà gara.

45'+1 - Mancuso sfonda sulla sinistra e mette a rimorchio un bel pallone rasoterra per Della Mora. Tiro di collo esterno che non trova la porta per pochi centimetri. Uno di recupero intanto.

43' - Azione manovrata dell'Inter che culmina nel tiro di prima di Conti. Respinge D'Amore, in traiettoria, ma Krastev sembrava pronto. Palla in angolo

IL GOL - Punizione dei 25 metri sul centrosinistra che Cerpelletti batte corta per La Torre. Controllo e tiro sul primo palo dell'autore del gol: palla rasoterra che coglie impreparato Krastev, non perfetto, e 2-0 per la squadra di Carbone.

34' - GOOOOL DELL'INTER! La Torre fa 2-0 da fuori!

33' - Cambio Inter: Peletti entra per Nenna.

29' - Coast to coast di El Mahboubi, che prende velocità e corre 70 metri palla al piede. La buona azione difensiva di D'Amore lo costringe a calciare da posizione defilata e Krastev ha vita facile e blocca.

25' - Occasione Samp. Ingenuità di Mackiewicz che copre il pallone in uscita sul fondo ma si fa beffare da Ferrara, che gli soffia la sfera. L'attaccante blucerchiato calcia battendo sul tempo Pentima in uscita ma non trova la porta.

23' - Ammonito Diop, gioco pericoloso su Nenna.

22' - Amarandei sfonda a sinistra e crossa con potenza. Respinge bene Mackiewicz, bravo a evitare l'autogol dentro l'area piccola.

20' - Ammonito Kukulis. Contrasto deciso con Diop in cui Kukulis rifila, involontariamente, un pestone al difensore dei liguri.

17' - Terzo tiro in cinque minuti di Della Mora. Sgasata a sinistra di Mancuso e cross. La palla respinta dalla difesa finisce nella sua zona di competenza e lui non ci pensa due volte a calciare. Conclusione deviata in corner

15' - Inter pericolosa con Della Mora, ancora lui. El Mahboubi crossa dalla destra e Della Mora colpisce di testa. Palla a lato, Krastev lascia correre sul fondo.

12' - Bella ripartenza di Della Mora, che in area di rigore rientra e calcia con quello che non è il suo piede: tiro respinto in corner, scelta un po' egoista qui del terzino di Carbone.

10' - Colpo di testa di Cernic su corner: blocca sicuro Pentima. Nessun pericoloso per l'Inter.

IL GOL - D'Amore scivola da ultimo uomo, Kukulis ruba palla e, da solo davanti a Krastev, non sbaglia chiudendo il piattone. Subito avanti l'Inter.

2' - GOOOOLLLL DELL'INTER! La sblocca subito Kukulis!

15.02 - Primo pallone per gli ospiti: è iniziata la partita tra Inter e Sampdoria!

14.59 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro e Sampdoria in bianco.