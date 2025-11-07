Lo scorso 5 novembre, quando l'Inter era impegnata in Champions League a San Siro contro il Kairat Almaty, una banda di almeno quattro ladri ha fatto irruzione in casa di Alessandro Bastoni a Castelli Calepio, nella zona del lago d'Iseo, in Bergamasca, intorno alle 18.30. Il Corriere di Bergamo racconta di un furto di borse griffate e orologi, fra cui due Rolex, anche se al momento non esiste un elenco preciso degli oggetti mancanti.
"Una volta calato il buio, hanno scavalcato il cancello e si sono infilati in una griglia dell'impianto di aerazione, lungo il perimetro della villa. Poi, una volta in casa, sono andati dritti verso la camera da letto e la cabina armadio" racconta il quotidiano, che poi aggiunge come i ladri, una volta dentro l'abitazione, abbiano fatto scattare l'allarme. "Non avendo molto tempo a disposizione, la banda è andata a colpo sicuro in camera da letto, arraffando gli oggetti più a portata di mano nella cabina armadio - si legge ancora -. Dunque, borse e orologi di valore. È poi fuggita nel giro di pochi minuti, prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri, che ora stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza, a cominciare da quello privato della villa".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Curiosità & Gossip
