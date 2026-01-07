Non solo Valentin e Cristiano, il mercato si muove anche per Franco Carboni. Il giocatore in prestito dall'Inter all'Empoli potrebbe trovare una nuova casa già nel mercato di gennaio. Si è difatti aperta nei giorni scorsi una trattativa con la Sampdoria, trattativa che secondo Sampnews24 potrebbe entrare nella fase decisiva già nelle prossime ore.

Le parti sono al lavoro per cercare di ottenere il via libera per trasferire il classe 2003 con la stessa formula del prestito che lo lega attualmente all’Empoli, ritenuta a Genova una soluzione vantaggiosa economicamente. Il dialogo tra Sampdoria e Inter è costante e i due club starebbero cercando una soluzione condivisa: dal canto loro i milanesi, che considerano il figlio d'arte una giovane promessa, vedono di buon occhio l'opportunità di farlo crescere con un'altra esperienza in prestito per aggiungere minuti nelle gambe. Gradimento che fa felice la Samp che vuole approfittarne e adesso sembra in fase di accelerazione. I contatti tra il club di Genova e quello di Milano potrebbero portare a una conclusione positiva nelle prossime ore.