Nelle ultime ore, in Turchia, è circolata la notizia di un aggancio del Besiktas per l'esterno destro dell'Inter Luis Henrique, arrivando addirittura a parlare di un accordo raggiunto tra le parti. Sportitalia rimette i tasselli al proprio posto, confermando che c'è stato sì un tentativo da parte della compagine turca che però ha trovato la netta opposizione del club nerazzurro che, anche a rigor di logica, non intende procedere in una trattativa per il giocatore arrivato a giugno dall'Olympique Marsiglia.

Sezione: Focus / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 17:24
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print