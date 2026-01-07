Stasera, allo stadio 'Ennio Tardini', si affrontano Parma e Inter, rispettivamente la squadra che segna di meno in Serie A (12 gol, come il Lecce che ha una gara in più) e quella che ha messo a referto più reti (38). I nerazzurri, inoltre, a proposito di fase offensiva da record, sono l'unica formazione ad aver segnato in 16 partite sulle 17 giocate, mancando l'appuntamento solo nel derby contro il Milan.