Il Parma si avvicina alla partita contro l'Inter forte di un buon momento a livello di risultati. Secondo Tuttosport, Cuesta si presenterà con un difesa a quattro con Delprato e Valeri esterni, Circati-Valenti come centrali, Bernabé e Keita in mezzo col dubbio tra Sorensen e Estevez per completae il reparto.

In attacco la certezza è Pellegrino, con lui uno tra Ondrejka e Oristanio o magari anche entrambi. Anche Almqvist è infatti candidato a una maglia, dopo il buon ingresso col Sassuolo: ad oggi il quotidiano lo dà in formazione al posto proprio dell'ex interista. Assente Benedyczak.

Questa la probabile: Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Almqvist; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.