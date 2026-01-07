Stasera, che sera per Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter torna in quel di Parma dove nella seconda parte della scorsa stagione ha saputo imporsi come allenatore al punto tale da meritarsi la chiamata dell’Inter, che deve ora guidare nella sfida contro il suo passato recente. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rumeno presenta le scelte tecniche per la gara contro i ducali e racconta al tempo stesso le sue emozioni:

L’Inter di stasera è quella delle ultime partite, molto aggressiva e propositiva?

“L’Inter in questo momento ha un’identità chiara. Prova a fare determinate cose con intensità e fiducia e non cambierà atteggiamento nemmeno questa sera. Non cambierà l’idea di portare avanti questa stagione”.

Che difficoltà può creare il Parma?

“L’atteggiamento nostro è quello, è una gara fatta di duelli specie quando si va a pressare e mantenere una squadra abbastanza alta. Devi vincere i duelli con intensità”.

Torni in una piazza che ti ha dato tantissimo, c’è emozione?

“Io sono contento del nostro lavoro fatto in quei tre mesi belli e intensi, in una città come Parma e in una società come il Parma. Questo club merita la massima categoria, vivere il calcio qui è bellissimo”.